2013 model Renault Fluence 1.5 DCİ icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, 06FA9730 Plakalı , 2013 Model , RENAULT Marka , FLUENCE JOY 1.5 DCI 90 Tipli , VF1LZBSO549259306 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Ankara İli Kahramankazan İlçesi Sümerler(Hasan Sümer ) Yediemin Otaparkında incelenmiştir. Aracın ruhsatının bulunmadığı, kontak anahtarının mevcut olduğu, aküsünün bitik olması sebebiyle çalışıp çalışmadığı ve kaç km de olduğu tespit edilememiştir. Gözle yapılan incelemede araç dış görünüş itibariyle, bütün aksesuarlarının yerinde olduğu, arka ve ön tamponda sürtme izlerinin mevcut olduğu, koltuk döşemelerinin iyi durumda olduğu, kaportasında muhtelif çiziklerin mevcut olduğu,lastiklerinin vakumlu kışlık lastik ve % 30 civarında olduğu görülmüştür.

Sigortalar Birliği Tramer kayıtları sorgulandığında aracın kazasının olmadığı tespit edilmiştir.

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2023 – 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2023 – 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2023 – 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2023 – 11:00

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