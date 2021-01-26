2013 model Porsche Panamera icradan satılacak

Ankara 5. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2013 model Porsche Panamera Diesel marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“34 BJ 0023 Plakalı, 2013 Model, PORSCHE marka, Panamera Diesel tipinde, siyah renginde, şasi numarası WP0ZZZ97ZDL021926, motor numarası CRC112330 olan araç otomobil sınıfındadır. KM 300.000-330.000 – Aracın ön camı iki yerden çatlak, kaportasında ve tamponlarında muhtelif çizikler mevcut, sol ön far su fıskiyesi yok, sol ön kapı altında darbe neticesinde ezik mevcut, aracın plakaları üzerinde olmayıp ön plaka aracın içinde ve ön koltuktadır. Hasar sorgulamasında çarpma nitelikli 5.887,00 TL hasar kaydı vardır.”

1.İhale Tarihi : 17/02/2021

2.İhale Tarihi : 05/03/2021

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