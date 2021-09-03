2013 model Peugeot Partner icradan satılacak

Ankara 27. İcra Dairesi, tarafından açık artırma ilanı ile 2013 model Peugeot Partner

marka araç satışa sunuldu.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

06FC4386 Plakalı, 2013 Model, PEUGEOT Marka, 10JBEV0005424 Motor No’lu, VF37N9HL0DJ786004 Şasi No’lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz, 06 FC 4386 PLAKALI PEUGEOT PARTNER TEPEE ZENITH 1.6 HDI 2013 MODEL DİZEL MANUEL ŞANZIMAN, 4+1 KOLTUKLU, 115 HP, CAMLIVAN, 1560 CC MOTOR HACİMLİ, BEYAZ RENK KAMYONET.ANAHTAR VE RUHSAT YOK.ARAÇ KİLİTLİ OLDUĞUNDAN MOTOR NO VE KM TESPİTİ YAPILAMADI.ARACIN TAMPONLARINDA SÜRTME İZLERİ VE ÇİZİKLER MEVCUT.SAĞ ARKA ÇAMURLUK ÜZERİNDE BELİRGİN GÖÇÜKLER MEVCUT.DİKİZ AYNALARININ DIŞ KISMINDA SÜRTME İZLERİ MEVCUT.STEPNE MEVCUT.ARAÇTA CAM TAVAN VAR.TAVANIN BİR KISMINA SİYAH BANT ÇEKİLMİŞ.ARACIN İÇİ İYİ DURUMDA OLUP, KOLTUK VE DÖŞEMELERDE KULLANIMA BAĞLI KİR VE LEKELER MEVCUT.PARTNER TEPEE ZENİTH PAKET OLUP ANAHTAR OLMADIĞINDAN MOTOR ŞANZIMAN GÖRÜLEMEMİŞTİR

1.İhale Tarihi : 30/09/2021

2.İhale Tarihi : 18/10/2021

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