2013 model Peugeot 301 icradan satılacak

İstanbul Anadolu 2. İcra Dairesi, tarafından açık artırma ilanı ile 2013 model Peugeot 301 marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“34KH0415 Plakalı , 2013 Model , PEUGEOT Marka , 301 ACTİVE 1.6 Tipli , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Anahtar ve ruhsat yok. Mekanik eksiklikler bilinmiyor. Muhtelif yerlerde ezik ve çizikler var. Lastikler %60 performansta. Sol arka çamurluk tam monteli değil. Sol ön ve sağ arka lastik patlak. Cam rüzgarlıkları mevcut. Sağ ön cam rüzgarlığı kırık. Sağ arka kapı kolunda boya dökülmesi var.”

1.İhale Tarihi : 20/04/2021

2.İhale Tarihi : 10/05/2021

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