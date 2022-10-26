2013 model cıtroen marka araç icradan satılık

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, 06 DY 5619 Plakalı , 2013 Model , CITROEN Marka , 10JBFM3014752 Motor No’lu , VF7DD9HP0DJ510033 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Gücü 92HP , Rengi Beyaz , Ankara İli Etimesgut İlçesi Bayrak Otoparkında incelenmiştir. Aracın anahtarları ve ruhsatı mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2022 – 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2022 – 10:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2022 – 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2022 – 10:30
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