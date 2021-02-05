2012 model Volswagen Golf icradan satılacak

Susurluk İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2012 model Volswagen Golf marka araç satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.
Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:
|“35ATB09 Plakalı, 2012 Model, VOLKSWAGEN Marka, 1K Tipli, CAYK00818 Motor No’lu, WVWZZZ1KZCP069961 Şasi No’lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı, Motor Hacmi 1598cm3, Rengi Beyaz, GOLF 1.6 tdı 105 ps tend. Man. Araç fiili haciz günü itibari, genel görünüm itibari ile durumdadır. Aracın lastikleri sağlam, iç döşemelerinde yırtık sökük yok .Aracın muhtelif yerlerinde görüntüsünü bozmayacak çizikler mevcuttur. Aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.”
1.İhale Tarihi : 17/03/2021
2.İhale Tarihi : 14/04/2021
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