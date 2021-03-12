2012 model Renault Fluence icradan satılacak

Karasu İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2012 model Renault Fluence marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“54PL053 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , Z Tipli , K9KG832D252139 Motor No’lu , VF1LZBB0646281731 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Hacmi 1461cm3 , Rengi Beyaz , Satışa konu; aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur. Aracın anahtarı olmadığı için, aracın çalışıp çalışmadığı tespit edilememiştir. Aracın ön camı ve arka camı kırıktır. Aracın motor kaputu açılamadığından eksiklik olup olmadığı görülmemiştir. Aracın km’si tespit edilememiştir. Aracın ön ve arka tamponu ön sol farı, ön sağ ve sol sis farları, ön sağ ve sol sinyal lambaları, ön panjuru komple, arka sağ ve sol sinyal lambaları yoktur.”

1.İhale Tarihi : 15/04/2021

2.İhale Tarihi : 03/05/2021

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