2012 model Range Rover icradan satılacak

Beypazarı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2012 model Range Rover Vogue marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“06M4449 Plakalı , 2012 Model , LAND ROVER Marka , Range Rover Vogue Tipli , 0019241448DT Motor No’lu , SALLMAMJ4CA386843 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah ,hususi arazi aracı. Mahallinde yapılan keşifte tespit edilen araca ilişkin, motor ve ekipmanları yerinde olmadığı, demonte şekilde araç içinde olduğu görülmüştür. Muhtelif bölümlerde orta miktarda çizik görülmüştür. Motor kaputu açılıp bakıldığında aracın, motor, şanzuman, akü üzerinde mevcut olmadığı, sökülüp aracın içerisine konulduğu görülmüştür. Aracın motor ve yürüyen aksamının yeniden çalıştırılabilmesi için montaj işçiliklerine ihtiyaç vardır.”

1.İhale Tarihi : 25/02/2021

2.İhale Tarihi : 15/03/2021

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