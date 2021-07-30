2012 model Peugeot marka otomobil icradan satılacak

Ankara 23. İcra Dairesi, tarafından açık artırma ilanı ile 2012 model Peugeot marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

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“06bz012 Plakalı , 2012 Model , PEUGEOT Marka , 104H030549348 Motor No’lu , VF3YCTMFC12180893 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , akü zayıf durumda motor marş basbıyor göstergeler faal ön tamponda sürtme izleri ve kaplama soyulmaları var arka tamponda sürtme izleri ve ezikler var sağ arka çamurlukta sağ arka yan kısımda ve sol arka çamurlukta hasar var kaporta aksamlarının muhtelif yerlerinde çizik ve göçükler var motorda yağ kaçakları mevcut araç üzerinde bulunan şasi numarası belge üzerindeki numara ile eşleşti.”

1.İhale Tarihi : 10/08/2021

2.İhale Tarihi : 26/08/2021

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