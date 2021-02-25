2012 model Land Rover arazi aracı icradan satılacak

“34ATA11 Plakalı , 2012 Model , LAND ROVER Marka , 0017166448DT Motor No’lu , SALLMAMJ4CA379207 Şasi No’lu , Rengi Siyah, otomatik vites, anahtarı yok, diesel yakıt, arazi taşıtı, toplam 9 adet tramer hasar kaydı olup, 5 adet hasar kaydı için hasar bedeli 25.349 TL kayden eklenmiş , 4 adet için hasar bedeli kayden eklenmemiştir. (hasar kayıtlarından sol ön kapının değiştiği, sol aynanın değiştiği, sol cam direğinin işlem gördüğü sisteme işlenmiştir) aracın arka tampon sağ köşe de çizikler mevcut, airmaticler çökmüş durumda, anahtarı yok (elektrik aksamı kontrol edilememiş, motor aksamı kontrol edilmemiş, lastikler %75 durumdadır,)”