2012 model Land Rover arazi aracı icradan satılacak

İstanbul Anadolu 12. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2012 model Land Rover arazi aracı satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.
Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:
|“34ATA11 Plakalı , 2012 Model , LAND ROVER Marka , 0017166448DT Motor No’lu , SALLMAMJ4CA379207 Şasi No’lu , Rengi Siyah, otomatik vites, anahtarı yok, diesel yakıt, arazi taşıtı, toplam 9 adet tramer hasar kaydı olup, 5 adet hasar kaydı için hasar bedeli 25.349 TL kayden eklenmiş , 4 adet için hasar bedeli kayden eklenmemiştir. (hasar kayıtlarından sol ön kapının değiştiği, sol aynanın değiştiği, sol cam direğinin işlem gördüğü sisteme işlenmiştir) aracın arka tampon sağ köşe de çizikler mevcut, airmaticler çökmüş durumda, anahtarı yok (elektrik aksamı kontrol edilememiş, motor aksamı kontrol edilmemiş, lastikler %75 durumdadır,)”
1.İhale Tarihi : 23/03/2021
2.İhale Tarihi : 13/04/2021
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