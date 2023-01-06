2012 model FIAT FREEMONT LAUNGE marka araç icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, 07BKR78 Plakalı , 2012 Model , FIAT Marka , FREEMONT LAUNGE 2.0 MULTIJET 170 6AT Tipli , 939B50006882247 Motor No’lu , 3C4PFBCY6DT552265 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Ankara İli Kahramankazan İlçesi İletim Yediemin Otoparkında incelenmiştir. Aracın ruhsatının bulunmadığı, kontak anahtarının mevcut olmaması, sebebiyle araç çalıştırılamadığından km si tespit edilememiştir. Aracın bütün aksesuarlarının yerinde olduğu tespit edilmiştir. Aracın ön ve arka tamponunda çizik ve sürtünme izleri mevcut, ön tampon hafif yerinden çıkık, sol ön kapı ve sol ön çamurluk birleşim yeri hasarlı ve paslı, sağ marşpiyel ucu kırık, sağ ön çamurlukta derin çizik mevcut, sağ ön lastik patlak olduğu, döşemeleri deri döşeme olup, çelik jantlı, iç aksesuarlarının yerinde olduğu, kaportasında gözle görülür bir çok çiziklerin mevcut olduğu, lastiklerinin kışlık vakumlu lastik ve %30 civarında olduğu görülmüştür.Sigortalar Birliği Tramer kayıtları sorgulandığında aracın 3 adet kazasının olduğu tespit edilmiştir. Bunların, 1- 16.04.2016 tarihinde ERP-Çarpma nitelikli ve 2.022,-TL hasar bedelli, 2- 28.04.2016 tarihinde ERP-Anahtar Çalınması-Kaybolması nitelikli 1.531.-TL bedelli, 3- 26.06.2017 tarihinde Çarpma nitelikli ve 1.500.-TL hasar bedelli olduğu tespit edilmiştir. KIYMET TAKDİRİ: 07 BKR 78 plakalı aracın teknik özellikleri, araç üzerinde yapılan inceleme ve tramer kayıtlarında yapılan araştırmalar ve aracın güncel piyasa rayici ile ilgili piyasa araştırması ile internet üzerindeki satılan emsal araçlar üzerinde yapılan inceleme sonucu aracın 2. El piyasa rayiç değerinin 360.000,00TL (Üçyüzaltmışbinlira) olduğu kanaatine varılmıştır.SONUÇ: Yukarıda da belirtildiği gibi tespite konu olan 07 BKR 78 plakalı FIAT marka, FREEMONTLAUNGE 2.0 MULTIJET 170 6AT tipinde ve SUV cinsinde 2012 model aracın bu haliyle ikinci el piyasa rayiç değeri 360.000,00TL (Üçyüzaltmışbinlira) olduğu tespit edilmiştir.

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2023 – 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2023 – 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2023 – 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2023 – 11:02

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