2012 Model BMW 525D icradan satılacak

“34 UU 269 PLAKALI 2012 MODEL GRİ (FÜME) RENKLİ BMW AA SEDAN 5L-525D X- DRİVE MARKA DİZEL BMW MARKA OTOMOBİL :Şase No : WBAXA11040DX23159, Motor No:95618119,Anahtarı var, Ruhsatı yok, stepme- krikosu yok,Aküsü Bitik Araç otomatik vitesli, koltuklar hafif kirli , sağ ön havalandırma panjuru kırık, sağ arka kapı kilit boşluğu yok tavan hafif kirli, arabanın dış kaporta aksamında ayna, camlar ve kaporta aksamında kırık ve ezik parçalara rastlanmamıştır. Aracın sol ön tamponunda hafif bir açılma arkatamponun sağında ve solunda ise boya çatlamalarıvardır. Bunun dışında aracın boya ve kaportasında bir arızaya rastlanılmamıştır. “