2012 model BMW 5.20d Comfort icradan satılacak

Ankara 16. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2012 model BMW 5.20d Comfort araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“06FK8061 Plakalı , 2012 Model , BMW Marka , 89048141 Motor No’lu , WBAFW1106CDY41330 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Gri , Dosya arasında mevcut bilirkişi raporuna göre;Kaporta Ekspertiz Tespitler:Araçta sunroof mevcuttur. Arka tamponda yoğun şekilde sürtme izleri mevcuttur.Aracın sağ arka çamurluğu ile sağ arka kapısı üzerinde derin ezik ve çizikler mevcuttur. Kaportanın çeşitli yerlerinde hafif derinlikte çizikler mevcuttur. Arka plaka araç üzerinde mevcuttur.Hasar Kaydı: Araç 2 adet kazaya karışmıştır KZ1: 88.762,00 TL KZ2: 273,00 TL Toplam hasar kaydı: 89.035,00 TL Araç İç Trim DurumuAraç 5.20d Comfort paketin tüm standart özelliklerine sahiptir.”

Aracın satışı için 1.ihale tarihi 17 Şubat 2021 günü, 2. ihale tarihi ise 10 Mart 2021 olarak ilan edildi.

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