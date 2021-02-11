2010 model Hyundai Accent Era 1.6 icradan satılacak

Ankara 32. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2010 model Hyundai Accent Era 1.6 marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“Dosyaya sunulan 12/10/2020 tarihli bilirkişi raporunda; Araç Bilgileri: Plaka: 06 BYA 093, Şasi Numarası:NLHCM41CAAZ191998, Motor Numarası: G4ED9W155423, Üretici: Hyundai, Model Yılı: 2010, Model Tipi: Accent Era 1.6, Yakıt Cinsi: Benzin&LPG, Km:769122, Anahtar: Mevcut, Şanzıman Cinsi: Manuel, Kapı Sayısı:4, Koltuk Sayısı:4+1, Güç:112HP, Kasa Tipi: Sedan, Motor Hacmi: 1599 cc, Renk: Gri, Cinsi: Otomobil, Ruhsat: Yok

Kaporta Ekspertiz:

Tespitler: Araç ticari taksi çıkmasıdır. Tüp tankının son tarihi geçmiştir. Aracın ön tamponu kırık ve çatlaklar mevcuttur. Aracın ön kaput ucunda ezik ve boya dökülmesi mevcuttur. Kaportada boya ve macun çatlakları mevcuttur. Sağ dikiz aynası bant ile tutturulmaya çalışılmıştır. Sağ arka kapı kolu kırıktır. Jant kapaklarında kırık ve çatlaklar mevcuttur. Sağ arka far kırıktır. Sol arka çamurluk ve sol marşbiyelde ezikler mevcuttur. Aracın kaportası genel anlamda kötü durumdadır. Ön cam çatlak vaziyettedir.”

1.İhale Tarihi : 16/03/2021

2.İhale Tarihi : 31/03/2021

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