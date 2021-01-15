2009 model Renault Master icradan satılacak

İlkay DİKİCİ-Buğra BENLİOĞLU-Savaş ATAK /İSTANBUL, (DHA)- KALP krizinden annesini, koronavirüsten babasını kaybeden, kendisi de koronavirüsü atlatan Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, "Vatandaşlarımızın kısıtlama olsun...