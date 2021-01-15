2009 model Renault Master icradan satılacak

Ankara 10. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2009 model Renault Master marka araç satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.
Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:
“06YUK81 Plakalı , 2009 Model , RENAULT Marka , MASTER Tipli , G9UA7C239339 Motor No’lu , VF1FDCUH640562316 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , ARACIN ANAHTARI BULUNMADIĞINDAN KM TESPİT EDİLEMEMİŞ AYRICA ARACIN ARKA SAĞ KAPISI SÜRGÜLÜ KAPISI ARKA FARGRUPLARI ÖN TAMPONU ÖN FAR GRUPLARI SOL ÖN ÇAMURLUĞU, SAĞ ÖN ÇAMURLUĞU, STEPNESİ ARAÇ ÜZERİNDE MEVCUT DEĞİLDİR.”
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