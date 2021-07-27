2008 model Nissan Qashqai icradan satılacak

Siverek İcra Dairesi, tarafından açık artırma ilanı ile 2008 model Nissan Qashqai marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

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“63 ES 535 Plakalı, SJNFAAJ10U1121264 Şase nolu, Nissan QASHQAI 1.6 TEKNA Tipli,2008 Model,Siyah Renkli, otomobil. Araçta yapılan inceleme: Aracın Anahtar Ve Ruhsatının Olmadığı, Camlı, Arka koltukların olduğu ve emniyet kemerlerin olduğu Görülmüştür. Motor Aksamı, Ön Kaput Aksamı, Arka Bağaj Aksamı, iç Donanım Ve Elektronik Aksam ile Dış Kaporta Kısmı, Lastikler Ve Dış Aksam Kontrol Edilmiştir. Aracın Düz Vites Olduğu, Koltuklarının Normal Durumda Olduğu, İç Donanım ile ilgili Teyp, Vites, Direksiyon, Elektronik Aksamlar Sağlam Gözükmektedir. Kontak Anahtarı Olmadığından Çalıştırılamadığı Ve Motoruna Bakılamadığı, Akünün Boş Olmasından Dolayı Km’nin Okunamadığı, Dış Kaporta Kısmında Sol önden Hasarlı ve genel olarak Çiziklerin Olduğu, Aracın Ön Kısmının Boyalı Olduğu, Arka stopların ve farların kırık olduğu, lastiklerin havası inik ve çürümeye başlamış olduğu, Hasar kaydının sorgulanamadığı, Tutanak Tarihine Göre Araç 07.06.2019 Tarihinde Otoparka Getirilmiştir.”

1.İhale Tarihi : 24/08/2021

2.İhale Tarihi : 10/09/2021

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