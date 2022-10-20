2008 model BMW X5 3.0 D icradan satılık

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, 06 YB 1454 Plakalı, 2008 Model, BMW Marka, X5 3.0 D Tipli, 21276528 Motor No’lu, WBAFF410X8L049096 Şasi No’lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Gri, Ruhsatı ve anahtarları vardır. Araç çalıştırılmıştır. Çalışmasında sıkıntı yoktur. KM’si 533.020 km’dir. Ana iskeletinde ve şasisinde dış görünüş olarak ağır hasar yoktur. Motor aksamı bakımsızdır, plastik bölümleri yıpranmıştır. Motor kaputu ile ön panjur ve ön tamponunda minimal boya dökülmeleri, iz şeklinde küçük hasarlar olup, plastik aksamları aşınmıştır. Sağ-sol yan dikiz aynaları arka gövdelerinde noktasal hasarlar vardır. Arka tamponunda; çizikler, sürtme izleri, boya rötuşları vardır. İç aksamı hasarsız durumdadır ve koltuk döşemelerinde kirlenme ve çatlamalar vardır.
- ADRESİ: KAHRAMAN KAZAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2022 – 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2022 – 10:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2022 – 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2023 – 10:30
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