Kategoriler: Ekonomi Haberleri

2008 model BMW 520D icradan satılacak

Avonos İcra Dairesi, tarafından açık artırma ilanı 2008 model BMW 520D marka otomobil satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“38SL221 Plakalı , 2008 Model , BMW Marka , 520D. Tipli , 83196698 Motor No’lu , WBANX31048CW79828 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , Anahtar ve ruhsat bulunmaktadır. Keşif gününde araç çalıştırılamadığından Kilometre verisi okunamamıştır. Araç istetmesi bulunmaktadır. Ön tampon sol tarafı çıkmış vaziyettedir, sağ tarafta sürtme izi ve ön tamponda boya çatlağı vardır. Sağ ön çamurlukta ve ön kapı altında ezilme vardır. Sağ ön ve arka kapıda ezilme ve sürtme izi vardır. Sağ arka çamurlukta ezilme vardır. Araç iç döşemesi iyi seviyededir. Bazı lastiklerinin havası iniktir. Aracın muhtelif yerlerinde keşif ve çizik vardır. Tekerlerin diş derinliği yasal diş derinliğinin altındadır. Sorgu sonucu aracın 4adet kazaya karıştığı tespit edilmiştir. Dosyada ayrıntılı bilgi mevcuttur.

1.İhale Tarihi : 30/06/2021 

2.İhale Tarihi : 28/07/2021 

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Etiketler: İcra ilanlarıİcradan satılık araç
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