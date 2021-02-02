2008 model BMV 5.20d marka otomobil icradan satılacak

Gemerek İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2008 model BMV 5.20d marka otomobil satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“Gemerek İcra Müdürlüğü’nce ihalesi yapılacak olan 38 UF 777 Plaka sayılı aracın bilirkişi raporuna göre Özbek Yediemin otopark/ Yeniçubuk- Gemerek adresinde bulunduğu, BMW markası olduğu, 5.20 d tip, 2008 model, hususi araç cinsi, siyah renk, 83056673 motor nolu, WBANX31068CW78745 Şasi nolu, araç km si km, otomatik vitesli, dizel yakıt cinsi olduğu, kontak anahtarı ve ruhsatın bulunmadığı, kapıların kilitli olduğu, deri döşeme sun- ruf, ileri- geri park sensörü, radyo mevcut, koltuk döşemeleri yıpranmış durumda, araç içerisi eski görünümlü ( camdan göründüğü kadarıyla), ön tampon sol köşesi çıkık durumda, ön far plastik kapakları matlaşmış durumda,, arka tamponda yer yer küçük boya atıkları mevcut,ön tampon sağ köşesinde boya çatlağı ve atıklar mevcut, kaporta genelinde muhtelif irili ufaklı çizikler mevcut olup eski görünümlü bir araç olduğu, aracın hali hazır durumda hususi araç olarak kullanımına müsait ve satılmasının uygun olacağı bilirkişi raporundan hareketle ilanen duyurulur.”

1.İhale Tarihi : 25/02/2021

2.İhale Tarihi : 26/03/2021

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız