2007 model Volkswagen Jetta icradan satılacak

Şuhut İcra Dairesi, tarafından açık artırma ilanı ile 2007 model Volkswagen Jetta marka araç satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.
Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:
“03AAE742 Plakalı 2007 Model VOLKSWAGEN Marka, BXE407713 Motor No’lu, WVWZZZ1KZ7M164831 Şasi No’lu, Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah, Araç kazalı halde olduğundan çekici ile getirilmiştir. Aracın anahtarı mevcuttur. Ruhsatı yoktur ve plakaları üzerinde değildir. Araç çalışır halde değildir. Aracın üzerinde şase ve motor numaraları tespit edilmiştir. Araç çalışır halde olmadığı için mekanik ve elektriksel aksamı denenememiştir. Volkswagen marka Jetta 1.9 TDI Midline tipinde 2007 model dizel otomatik vitesli otomobildir Araç kazalı halde olduğundan kilometresi okunamamıştır. “
1.İhale Tarihi: 08/06/2021
2.İhale Tarihi : 05/08/2021
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