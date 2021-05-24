2007 model Volkswagen Jetta icradan satılacak

Süper Lig’de mutlu sona Beşiktaş ulaştı. Bitime iki hafta kalana kadar Fenerbahçe’yle, son haftada ise, Galatasaray’la mücadele veren Siyah Beyazlı takımın kariyerine 16. lig şampiyonluğu olarak yazıldı. Öncelikle camiaya bu onuru yaşatanları gönülden kutluyorum. Ahmet Nur Çebi başkandan başlayarak, yönetim kuruluna, Teknik Direktör Sergen Yalçın futbolcu grubu ve aklınıza kim geliyorsa hepsine gönülden tebriklerimi gönderiyorum.