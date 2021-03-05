2007 model Range Rover Sport icradan satılacak

Balıkesir 2. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2007 model Range Rover Sport araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“06TCM64 Plakalı , 2007 Model , LAND ROVER Marka , RANGE ROVER SPORT V6 DISEL Tipli , SALLSAA147A991279 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Siyah , Otomobil Arazi taşıtı. Araç kaporta ve boyasında herhangi bir hasar yok, far ve siyalizasyonlarında hasar yok, aracın radyo teybi ve iç donanım ve koltukları tam ve hasarsızdır.”

1.İhale Tarihi : 08/04/2021

2.İhale Tarihi : 26/04/2021

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