2007 model Nissan Note icradan satılacak

Ankara 21. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2007 model Nissan Note marka araç satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.
Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:
“06BC8852 Plakalı , 2007 Model , NISSAN Marka , Note Tipli , HR16130925A Motor No’lu , SJNFCAE11U1040407 Şasi No’lu , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Aracaın lastikleri normal, Aracın koltukları yıpranmamış ve teybi mevcut. Aracın anahtarı mevcut. Aracın sağ ve sol ön çamurluğunda çizikler var.”
Aracın satışı için 1.ihale tarihi 4 Şubat 2021 günü, 2. ihale tarihi ise 25 Şubat 2021 olarak ilan edildi.
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