2007 model Nissan Note icradan satılacak



“06BC8852 Plakalı , 2007 Model , NISSAN Marka , Note Tipli , HR16130925A Motor No’lu , SJNFCAE11U1040407 Şasi No’lu , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Aracaın lastikleri normal, Aracın koltukları yıpranmamış ve teybi mevcut. Aracın anahtarı mevcut. Aracın sağ ve sol ön çamurluğunda çizikler var.”



Aracın satışı için 1.ihale tarihi 4 Şubat 2021 günü, 2. ihale tarihi ise 25 Şubat 2021 olarak ilan edildi.



İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız