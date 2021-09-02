2007 model Ford Transit marka araç icradan satılacak

Kahramankazan İcra Dairesi, tarafından açık artırma ilanı ile 2007 model Ford Transit

marka araç satışa sunuldu.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

06bbz457 Plakalı , 2017 Model , FORD Marka , TRANSİT 350 VAN 155 Tipli , HE71526 Motor No’lu , NM0XXXTTGXHE71526 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Çekiş Tipi Arkadan itiş , Rengi Beyaz , Aracın ruhsatı bulunmamaktadır. Anahtarları mevcuttur. Araç yerinde çalıştırılamamıştır. Kilometresi tespit edilememiştir. Aracın ana iskeletinde ve şasisinde ağır hasar bulunmamaktadır. Aracın motor aksamının; yoğun bakımsız, tozlu ve örümcek ağlarıyla kaplı olduğu görülmüştür. Ön Ford amblemi kırıktır. Aracın ön kabin iç aksamı hasarsız ve kullanılabilir durumdadır. Orijinal teybi mevcuttur. Koltuk ve kapı döşemeleri tozlu ve kirli durumda olup, hafif yıpranmıştır. Ön camı çatlaktır. Kaporta aksamında; sol ön dikiz aynası sinyal lambasının kırık olduğu, sağ ön dikiz aynasının sinyal lambasında mini kırığın mevcut olduğu, motor kaputu ön kesimlerinde cisim çarpmaları sonucu oluşan mini çiziklerin bulunduğu, ön tamponda yoğun mini çiziklerin mevcut olduğu, sağ ön kapıda 15 cm uzunluğunda derin çiziklerin olduğu, panelvan kısmında firma logolarının sökülmüş olduğu, boya üzerinde izlerin bulunduğu, genel itibariyle de mini çizikler ve boya hasarları hariç kaportada büyük hasar bulunmadığı görülmüştür. Aracın panelvan kısmının sağ yan kesimlerinde, sürgülü kayar tip kapı bulunmakta olup, kayar kapı sağlam durumdadır. Arka panelvan iç kısmı yapısızdır. Lastiklerinin durumunun % 30 seviyesinde olduğu değerlendirilmiştir.

1.İhale Tarihi : 26/10/2021

2.İhale Tarihi : 11/11/2021

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