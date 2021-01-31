2006 model Mercedes-Benz Axor icradan satılacak

Emirdağ İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2006 model Mercedes-Benz Axor marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“06ba3781 Plakalı, 2006 Model, MERCEDES-BENZ Marka, 45795600087254 Motor No’lu, NMB94216212052029 Şasi No’lu, Rengi Beyaz, Araç Mercedes Benz marka 2006 AXOR 3340 Model bir Kamyonet. Ruhsatı olmayan ancak anahtarı olan, kıymet takdiri yapıldığı tarihte çalışır durumda olan, 262723 KM de Teybi ve yedek lastiği olmayan araçta, lastiklerin durumu iyidir. Kamyon Ticari amaçla kullanılmakta olup, muhtelif yerlerinde ezik çizik ve göçükler mevcuttur. Araç iç döşemeleri vasat durumda olup, koltukların bir kısmı yırtılmıştır.”

1.İhale Tarihi : 04/03/2021

2.İhale Tarihi : 01/04/2021

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