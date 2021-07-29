2006 model BMW 730D icradan satılacak

Bakırköy 15. İcra Dairesi, tarafından açık artırma ilanı ile 2006 model BMW 730D marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

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“34AV7211 Plakalı, 2006 Model , BMW Marka , 730 D Tipli , 27696094 Motor No’lu , WBAHM21096DS67668 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah ,34AV7211 Plakalı otomobilin anahtarı bulunan kapıları açık olan aracın mevcut tespitin yapıldığı durumu itibarıyla çalışmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Aracın yürümesini engelleyecek ana parçalarından eksik parçası bulunmamakla birlikte, aracın bulunduğu mahallin aynı zamanda BMW marka araçlara servisi hizmeti verilen bir tamirhane olması ve aracın buraya tamir için getirilmesi sonrasında aracın motor , Şanzıman vb. parçaların tamir için sökülmüş ve de monte halinde bulunduğu görülmekle birlikte aracı servise getiren borçlunun tamiri için onay vermemesi nedeniyle araçta sökülen tüm parçaların paketlenerek depolandığı ve aracın bu sökülmüş parçaların incelenmesi doğrultusunda eksik parçaının bulunmadığı yapılan inceleme neticesinde anlaşılmıştır. Aracın mevcut yapısı itibarıyla yürümesinin mümkün olmadığı ve teknik motor ve şanzıman kısmının de monte vaziyet olması nedeniyle ağır hasarlı vaziyette bulunduğu tespit edilmekle birlikte aracın kaporta aksamının iyi durumda olduğu aracın genel kaportası üzerinde küçük çaplı ezikler ve çizikler dışında herhangi bir fiziki hasarının bulunmadığı ve yine aracın boya yapısının iyi durumda olduğu, çelik jantlara sahip otomobilin lastiklerinin diş derinliği yeterli iyi durumda bulunduğu ve basta deri kaplamalı koltuk yüzeyi olmak üzere aracın tavan ve taban döşeme yapısının iyi durumda bulunduğu ve fiziki hasarının bulunmadığı , aracın ön torpido ve göğüs kısmında eksik parçası bulunmamakla birlikte ön torpido, ön göğüs kısımlarında bulunması gereken başta oto teybi olmak üzere diğer tüm dijital aksamlarının yerinde ve sağlam durumda olduğu tespit edilmiştir. Araç ağır teknik ve mekanik hasarlı hali fiziki durumu veteknik özellikleriyle birlikte mekanik kısmında yapılacak tamir bakım ve onarım sonrasında motorlu bir araç olarak karayolunda sürülebilmesinin mümkün olduğu tespit edilmiş”

1.İhale Tarihi : 26/08/2021

2.İhale Tarihi : 16/09/2021

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