2005 model Audi A6 icradan satılacak

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2005 model Audi A6 marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

“41AK682 Plakalı , 2005 Model , AUDI Marka , A6 Tipli , BMK031905 Motor No’lu , WAUZZZ4F25N059400 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , Araç anahtarı yok. Araç yedek anahtarı yok. Araç ruhsatı yok. Radyo/Teyp var. Kapılar kilitli. Stepne görülemedi. Akü görülemedi. Göstergeler görülemedi. Ön tamponda sürtme izleri var. Arka tamponda sürtme izleri var. Sağ ön çamurlukta ezik var. Kaporta aksamlarının muhtelif yerlerinde çizik ve göçükler var. Araç motor aksamlarında yağ kaçakları mevcut. Jantlarde deformasyonlar mevcut. Araç üzerinde bulunan şasi numarası, belge üzerindeki numara ile eşleşti. Sigorta bilgi ve gözetim sisteminde plaka no ile yapılan araç sorgulaması sonucu: 04/09/2019 ERP-Çarpma 1.155,00 TL 22/11/2013 ERP- Çarpma 9.619,51 TL # 01/04/2006 çarpma 3.376,00 TL # 20/11/2005 park halinde çarpılma 972,00 TL #”

1.İhale Tarihi : 06/05/2021

2.İhale Tarihi : 13/04/2021

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız