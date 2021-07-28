2004 model Renault Clio Symbol icradan satılacak

İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi, tarafından açık artırma ilanı ile 2004 model Renault Clio Symbol marka araç satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:

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” 34af4391 Plakalı , 2004 Model , RENAULT Marka , CLİO SYMBOL EXPR 1.5 DCI Tipli , D058287 Motor No’lu , VF1LB07CF30239030 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri , 34 AF 4391 Plakalı (VF1LB07CF30239030) şasi numaralı Renault Marka 2004 Model Clio Symbol Expr 1.5 Dci Tip/Cins Gri Renkli, Dizel yakıtlı Manuel şanzuman, (tespit edilemeyen) Kilometredeki, AASedan Kasa aracın kaporta aksamında, bagaj kapağında ezik olduğu, motor kaputunda dolu vurukları olduğu, tavan bölümünde dolu vurukları ve çürümeler olduğu, sağ arka kapı ve çamurlukta sürtünmeden dolayı eziklerin olduğu ve kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu, aracın motor ve mekanik aksamında, anahtarı olmadığından tespit yapılamadığı, aracın iç aksamında, gözle görülür bir eksik olmadığı,aracın lastiklerinin ortalama %30 oranında diş kalınlığına sahip olup karayolları standartlarının altında olduğu, aracın anahtarının olmadığı, ruhsatının mevcut olmadığı tespit edilmiştir. aracın bulunduğu adres : İstanbul Anadolu Adliyesi B blok açık otoparkı”

1.İhale Tarihi : 20/08/2021

2.İhale Tarihi : 20/09/2021

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