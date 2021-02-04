2004 model Hyundai Accent icradan satılacak

Biga İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile 2004 model Hyundai Accent 1.3 Admire otomobil satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.
Araca ilişkin ilan metninde şu bilgilere yer verildi:
“HYUNDAİ MARKA ACCET/LXTİPİ 1.3 ADMİRE MODELİ 10 CAC 45 PLAKALI ARAÇ 2004 MODEL OLUP, LPG+BENZİN YAKITLI, 63 ( KW) 86 HB MOTOR GÜCÜNDE,1341 CM3 SİLİNDİR HACMİNDE, 4 SİLİNDİRLİ, 1555 KG.AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIKLI, MANÜEL VİTESLİ ÖNDEN ÇEKİŞLİ , 5 İLERİ -1 GERİ VİTESLİ, 5 ( 4+1) YOLCU KOLTUKLU, C SEGMENTLİ, BİNEK ARAÇ, KAPORTASININ BOYASINDA KISIM YERLERİNDE BOYA KABARMALARI VE ÇİZİKLERİN OLUŞTUĞU, KAPI VE ÇAMURLUKLARINDA ÇÜRÜMELERİN BAŞLAMIŞ OLDUĞU VE 2.BOYA KAPLAMASININ YAPILMIŞ OLDUĞU, ARACÇ ÖNDEN HAFİF HASARLI DURUMDA OLUP, ÖN VE ARKA TAMPORUNDA HAFİF DERECEDEHASARLARININ OLDUĞU, SOL ARKA KAPIDA EZİK BÖLÜMLERİN , SOL ÖN KAPININ RÜZGARLIĞININ KIRILMIŞ VE KAPI KİLİTLERİNİN AYAR YAPILMASI GEREKTİĞİ, KOLTUK VE DÖŞEMELİRİNDE KULLANIMDAN KAYNAKLI YIPRANMALARIN OLUŞTUĞU, ARAÇ ÇİFT HAVA YASTIKLI, ABS SİSTEMLİ , MANÜEL KLİMA SİSTEMLİ, KAPI CAMLARI ELEKTRİKLİ, CD-MP3 MÜZİK SETİ SİSTEMLİ , TEKER LASTİKLERİNİN FİZİKİ GÖZLEME İLE %30 KULLANILIR DURUMDA OLDUĞU, ARACIN KİLOMETRESİNİN 216,270 KM DE OLDUĞU, KDV ORANININ %1 OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. AYRICA SÖZ KONUSU ARAÇ YEDİEMİNE 26/06/2020 TARİHİNDE TESLİM EDİLDİĞİ, KONTAK ANAHTARIN OLDUĞU , RUHSATININ OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR.”
1.İhale Tarihi : 16/03/2021
2.İhale Tarihi : 01/04/2021
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