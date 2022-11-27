20 yıl önce başlatılan mezarlığa sanal ziyaret uygulaması, 1 milyon 265 bin kez tıklandı

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Beyza AYDOĞDU/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’NİN ‘nin Develi ilçesi Gazi Mahallesi’nde 20 yıl önce başlatılan mezarlığa sanal ziyaret uygulaması bugüne kadar 1 milyon 265 bin kez tıklandı. Gazi Mahalle Muhtarı Mehmet Ceran, “Sanal mezar ziyareti olarak mahallemizin resmi internet sitesine ulaştığınız zaman Almanya’dan, Hollanda’dan veya il dışında yaşayan gurbetçilerimiz vefat eden yakınlarına bir Fatiha okuyabilmek için bu uygulamayı kullanıyorlar. Pandemide çok güzel kullanılan bir uygulama oldu” dedi.

Develi ilçesi Gazi Mahallesinde 20 yıl önce mezarlığa sanal ziyaret uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda memleketlerine gelemeyen vatandaşlar, sanal uygulamayı cep telefonlarına indirerek aile büyüklerinin mezarlarını bu uygulama ile ziyaret ediyor. Uygulamada dua tuşuna basarak dualarını yapmış oluyorlar. 20 yıldır kullanılan uygulama, bugüne kadar 1 milyon 265 bin kez tıklandı.

Gazi Mahalle Muhtarı Mehmet Ceran, “Bu uygulama 20 yıl öncesinde başladı. Sanal mezar ziyareti olarak mahallemizin resmi internet sitesine ulaştığınız zaman Almanya’dan, Hollanda’dan veya il dışında yaşayan gurbetçilerimiz vefat eden yakınlarına bir Fatiha okuyabilmek için bu uygulamayı kullanıyorlar. Pandemide çok güzel bir uygulama oldu. Pandemi nedeniyle mahallemizde yaşayanlar buraya gelememişti ama bu uygulama ile ziyaretlerini gerçekleştirmiş oldular. Bu uygulamayı kullanmaktan çok memnunuz” diye konuştu.

Kent Tarih Araştırmacısı olan Nezir Ötegen ise, “Develi’de somut olmayan kültürel mirasın araştırmasını yapıyorum. Burada somut olmayan miraslarımızdan bir tanesi de belki de Türkiye’de ilk olacak uygulama sanal alemde mezarlık ziyareti. Develi’nin Gazi Mahallesi’nde mezarlık ziyaretlerinde yeni bir uygulama olarak yaklaşık 20 yıl önce resmi internet sitesi üzerinden vefat edenlerin bilgileri ve kabir fotoğrafları sanal ortama yüklendi. Yakınları da sanal olarak ziyaretlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bunun özellikle pandemi döneminde bir alternatif olduğunu gördük. Pandemi dönemindeki yurt içindeki ve yurt dışındaki insanlarımız bu ziyaretlerini böylelikle gerçekleştirebildiler” dedi. (DHA)

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