“BİR MİLLET, İKİ DEVLET” HAYDAR ALİYEV

1990 yılı başlarında Ermenistan’ın artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine,büyük bir vatansevgisi ile tepki gösteren Azerbaycan Türkleri Bakü meydanlarında büyük kitleler halinde gösteriler yapmakta iken, ansızın Bakü’ye baskın yapan Sovyet ordusu, çocuk, genç, kadın erkek dinlemeden toplulukların üzerine askeri araçlarla saldırdı.



150’den fazla sivil şehit edildi ve yüzlerce kişi yaralandı,sakat kaldı. Tanklara karşı yılmadan mücadele eden, özgürlüklerini savunan Azerbaycan Türkleri, bağımsızlık yolunda büyük bir azim ve kararlılıkla kahramanlık destanı yazdılar.



20 Ocak 1990 ‘da “Azadlığa giden yolda”Azerbaycan’da bağımsızlık uğruna tarihi bir dönüm noktası yaratan Şehit kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz.

“Birdir bizim her halimiz

Sevincimiz, melalimiz.

Bayraklarda hilalimiz

Azerbaycan-Türkiye”

İnsanlık dışı 20 Ocak Bakü katliamı, azerbaycanda, Türkiye’de ve dünyanın dört yanında düzenlenen toplantılarla nefret ve şiddetle kınanmakta.Şehitler anılmakta.



Ankara’da, Türkiye Barolar Birliği,Türkiye Azerbaycan Dostluk işbirliği ve Dayanışma Vakfı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelöiliği işbirliğine 20 Ocak 2020 günü ,”Azadlığa Giden Yolun Asimetrik Savaşı” konulu etkinlik ve” Kanlı Ocak”resim sergisi düzenlendi.Çok sayıda katılımcının bulunduğu bu toplantıya,TBB Başkanı Prof.Dr.Metin Fezioğlu, Türkiye Azerbaycan Dostluk işbirliği ve Dayaanışma Başkanı Prof.Dr.Aygün Attar,Azerbaaycan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hazar İbrahim,Dış İşleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran,ÖDTÜ öğretim Üyesi Hüsyin Bağcı,Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu Üyesi Doç.Dr.İsmail Safi konuşmacı olarak katıldılar.



20 Ocak 1990 Bakü’de azadlık isteyen yüzlerce insanın katliamını ve 26 Şubat 1992 tarihinde ermeniler tarafından,Hocalı’da masum Azerbaycanlılara yönelik insanlık dışı soykırımı unutmadan ,lanetleyerek ve tarihi iyi anlayarak, bu acı olaylarda şehit olan kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.