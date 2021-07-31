20 kilometrelik kovalamacada çalıntı araçla yakalandılar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Osmangazi ilçesinden çaldıkları araçla İnegöl ilçesine gelen 4 şüpheliden 2’si, 20 kilometrelik kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı. Polis, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Osmangazi ilçesinden öğle saatlerinde çalındığı ihbar edilen 16 NUZ 42 plakalı otomobil ve içindeki 1’i kadın 4 şüphelinin İnegöl ilçesine doğru seyir halinde olduğunu tespit eden polis, harekete geçti. İnegöl girişinde bekleyen polis ekipleri, çalıntı otomobili durdurmak istedi ancak sürücü, ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Bursa- Ankara yolundan kırsal Kulaca Mahallesi’ne araçla giren şüpheliler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. 20 kilometrelik kovalamaca sonrası tarla alanına giren şüpheliler, aracı bırakarak, olay yerinden kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerden 2’sini kısa sürede yakalarken, 2’sinin yakalanması için de geniş çaplı çalışma başlattı. Çalıntı araç, karakola çekilirken, 1’i kadın 2 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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