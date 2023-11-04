Başakşehir TEM Otoyolu Edirne istikameti Ispartakule Viyadüğü çıkışında saat 02.30 sıralarında polisekipleri, daha önceden takibe aldıkları seyir halindeki 2 minibüse operasyon düzenlendi. 2 minibüste toplamda 20 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri yurdışına çıkarmaya çalışan 2 yabancı uyruklu sürücü de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA Ajansı