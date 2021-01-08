20 bin nüfuslu Beytüşşebap’ta vaka sayısı 2’ye düştü, yeni vaka belirlenmedi

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- TÜRKİYE genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve koronavirüs tedbirleri ile Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde vaka sayısı, 2’ye düştü. 20 bin nüfuslu ilçede dün yeni vaka tespit edilmedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, aralık ayından itibaren hafta içi saat 21.00’den sonra hafta sonu da tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, Şırnak Beytüşşebap’ta olumlu sonuç verdi. 20 bin nüfuslu ilçede dün yeni koronavirüs vakası tespit edilmezken, vaka sayısı da 2’ye düştü. Güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri ise maske ve sosyal mesafe konusunda denetimlerini sürdürdü. İlçe girişlerinde sürücüler, koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılırken, HES kodu sorgulandı.

‘TEDBİRLERLE BAŞARIYI ELDE ETTİK’

Belediye Başkanı Habip Aşan, tüm kurumlar olarak aldıkları tedbirlerle başarıyı elde ettiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın tamamı maskeli dolaşıyor ve kısıtlamalar sayesinde bu artışın önüne geçildi. Gerçekten tüm birimlere çok teşekkür ederim. Herkes kendi üzerine düşeni yaptı, yapıyor. Pandemi süreci devam ettikçe biz de çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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