2 YÜZME HAVUZU ALTINDAĞLILARA ÜCRETSİZ 

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Altındağ Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı 2 yeni yüzme havuzu, Altındağlılara ücretsiz… Battalgazi Mahallesi yüzme havuzu ve Feridun Çelik Mahallesi Mavi Vatan Yüzme Havuzu, 18 yaş üstü ve yüzme bilen vatandaşlara, randevu sistemiyle ücretsiz olarak hizmet verecek.

Altındağlı vatandaşlara müjde… Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Battalgazi ve Feridun Çelik mahallelerinde hizmete açılan 2 yeni yüzme havuzun, Altındağlı vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verileceğini duyurdu. Özellikle Altındağlı gençler tarafından büyük beğeni toplayan yüzme havuzlarından vatandaşların daha rahat faydalanabilmesi için böyle bir karar aldıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı “Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun, havuzlarımızın kapısı herkese açık…” dedi.

YÜZME BİLMEK VE RANDEVU ALMAK ŞART

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Havuz kullanımının detayları hakkında da bilgi veren Başkan Balcı “Havuzlarımızdan faydalanmak için Altındağ’da ikamet ediyor olmak, 18 yaş üstü ve yüzme biliyor olmak şart… Bu noktalara dikkat edilmesini önemle rica ediyorum. Havuz kullanacak vatandaşlarımızın yanlarında bone, mayo, havlu ve terlik getirmeleri gerekiyor. Bir de, havuzlarımız Pazartesi günleri genel temizlik nedeniyle kapalı olduğundan hizmet veremiyor” dedi.

Havuzlardan faydalanmak için randevu alınması gerektiğini de hatırlatan Başkan Balcı “Havuzlarımız belli gün ve saatlerde yoğunluk oluşmaması ve herkesin rahatça faydalanabilmesi için randevu sistemiyle hizmet verecek. https://hrs.altindag.bel.tr/ adresine tıklayarak, online olarak randevu oluşturulabilir” ifadelerini kullandı.