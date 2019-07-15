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15 Temmuz 2019
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2 Yıl sıkı ve acı reçete olacak

Ahmet Özal Ahmet Özal

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2023’te seçim olacağına inanan hükümetin yönü, piyasaları ve geçici olarak halkı rahatlatma olmayacaktır. Sıkı ve acı reçeteleri süratle devreye sokmak ve asgari 2 sene yaşayacağız ki müspet netice almak mümkün olacaktır.


Faiz indirimi, parasal genişleme, kredilerin artması, haliyle, enflasyonu yüksek seviyelere getirecek ve dolar kurunu menfi yönde etkileyecektir.

Hükümetin sıkı mali disiplin hedefleri tutturamadığı aşikârdır. Yılın ikinci yarısında ne kadar başarılı olacağı ise hükümetin mali disipline ne kadar bağlı kalacağına bağlıdır. Zaten önümüzdeki kısa süre içerisinde hükümet önemli kararlar vermek zorundadır.
Reyting kuruluşu Fitch Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması sebebi ile Türkiye’nin kredi notunu BB’den BB- (eksi) ye indirdi.

Yapılan açıklama çok net, “Çetinkaya’nın kovulması hâlihazırda zayıf olan yerel güven ve işaretleri artan Dolarizasyon görülebilir ki ekonomik verilerin kötüye gitmesine sebep oluyor.”
Ayrıca rapor, “başkanın görevden alınması yapısal reformları menfi etkileyecektir” gibi laflarla da süslenmiş.

İktisatçıların tamamı yapılacak 100 ile 150 baz puan indirim oranın makul olduğunu söylediler.
Ancak, bugün, aynı iktisatçıların beklentileri asgari 300 ile 400 baz puan arasında değişiyor. Zaman geçtikçe beklentiler artmakta.

Önceki yazımda, beklentimin 600 baz puan olması gerektiğini ve sebeplerini açıklamıştım. Temmuz toplantısında 400 baz puan ve eylül ayı para kurulu toplantısında ek 200 baz puan olması muhtemel. Cumhurbaşkanı son yaptığı konuşmada faizleri tek haneye indireceklerini üstüne basarak söylemişti.

Sayın Cumhurbaşkanının beklentisinin bu seviyelerde olduğunu düşünüyorum.
Ancak, görevden alınma sebebi sadece faiz indirimi olduğunu düşünmüyorum.
Hak-iş toplantısında, Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada diğer rahatsız olduğu konuları dile getirdi ve serzenişte bulundu. Belki buna mecburdu, ekonominin düze çıkması için IMF’nin kapısına asla gitmek istemeyen Cumhurbaşkanı başka çareler bulmaya çalışıyordu.
Faizlerin yüksekliği, piyasada hareketsizlik ve talepsizlik, enflasyon, dış kredi ve kaynakta sıkıntılar, dövizin ani yükselme ihtimali ve işsizlik. S 400’ler, ABD ve Avrupa Birliği konularını saymıyoruz.
Haziran ayı verileri yayınlandı. Haziran ayında bütçe açığı 11 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu yılın Ocak ile Haziran ayları arasında gerçekleşen bütçe açığı 79 milyar TL. 2019 bütçe programı için planlanan bütçe açığının 80,8 milyar TL olduğunu biliyorsak ve 79 milyar TL bütçe açığı, ilk 6 ayda harcandığına göre, sene sonuna kadar yaklaşık 80 milyar TL finansman gerekebilir.

Gerekecek olan 80 milyar TL için, çözümler nedir? borçlanma, zamlar, vergi artışları, dış kaynak gibi klasik metotlar düşünülebilir. Ancak, borçlanma daha fazla faiz yükü, vergi artışları ve zamlar talep daralmasını körükleyerek, sosyal problemleri ve ekonomik aktivite azalması gibi sorunları beraberinde getirecektir.

Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının başka unsurları olması gerekir. Bunlar neler olabilir?
Sayın Cumhurbaşkanı son yaptığı konuşmada kredilerin artması, yani piyasalara para pompalamak, parasal genişlemeye ihtiyaç olduğunu ifade etmeye çalıştı. Sanıyorum, hükümetin yedek akçeyi hazineye aktarma ihtiyacı ve bunun için hazırlıklara başlanması isteği muhtemeldir.

Yedek akçeyi hazineye aktarmak, merkez bankasının para basması manasındadır. Tabii para basmak enflasyonun arttıracak ama aynı zamanda piyasanın canlanmasını sağlayacaktır. Para arzının artması, parasal genişleme ekonominin canlanması için önemli olduğu kadar hükümetinde halkı rahatlatmak için ihtiyaç duyduğu bir olasılık. Murat Çetinkaya’nın bu yaklaşıma karşı durma ihtimali olabilir.

Faiz indirimi, parasal genişleme, kredilerin artması, haliyle, enflasyonu yüksek seviyelere getirecek ve dolar kurunu menfi yönde etkileyecektir.

Hükümetin sıkı mali disiplin hedefleri tutturamadığı aşikârdır. Yılın ikinci yarısında ne kadar başarılı olacağı ise hükümetin mali disipline ne kadar bağlı kalacağına bağlıdır. Zaten önümüzdeki kısa süre içerisinde hükümet önemli kararlar vermek zorundadır.
Enflasyon ile ciddi ve hükümetin elindeki tüm imkânları ile toptan mücadele veya halkı geçici de olsa rahatlatmak, piyasaların canlanmasının sağlamak ve bununla birlikte enflasyon, kur ve faizlerin istemediğimiz seviyelerde olmasını kabul etmek.

Hükümetin hangi yönde ilerleyeceği tamamen öngörülen seçim tarihi ile bağlantılı olacağını düşünüyorum.

2023’te seçim olacağına inanan hükümetin yönü, piyasaları ve geçici olarak halkı rahatlatma olmayacaktır. Sıkı ve acı reçeteleri süratle devreye sokmak ve asgari 2 sene yaşayacağız ki müspet netice almak mümkün olacaktır.
2 yıl sıkı ve acı reçeteye hazır olun… Ama eğer erken seçim görüşü daha hâkim ise, enflasyon, parasal genişleme metoduyla kısa dönem halkı ve piyasaları rahatlatma yolu seçilecektir. Çok kısa bir süre içinde hükümetin yönü belli olacaktır.

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Ahmet Özal
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