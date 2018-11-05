Çankaya Belediyesinin katkılarıyla Latin Amerika ülkelerince düzenlenen “2. Uluslararası Latin Amerika ve Karayip Film Festivali” Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde başladı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Uluslararası Latin Amerika ve Karayip Film Festivali” Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen açılış töreni ile başladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileri ve çok sayıda davetli katıldı.

LATİN AMERİKA’DAN ÇANKAYA BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Açılış konuşmasını etkinliğin bu yılki koordinatörlüğünü üstlenen Brezilya’nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Gradilone yaptı. Latin Amerika ve Karayip ülkeleri olarak, film festivalinin ikincisini düzenlemekten memnun olduklarını, farklı ülkelerin çok değerli sinema eserlerini Türk izleyicilerle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Gradilone, Çankaya Belediye Başkanı’na destek ve işbirliği için teşekkür etti.

TAŞDELEN: “DOST VE KARDEŞ ÜLKELERLE ETKİNLİKLERİN SAYISINI ARTIRMAYA KARARLIYIZ”

Gabriel Garcia Marquez, Victor Jara, Pablo Neruda, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Frida Cahlo ve Paulo Coelho ile sanatın evrensel değerlerine renk katan Latin Amerika Kültürünün beyaz perdeye yansıtılmasının Latin Amerika sinemasının köşe taşlarından olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ankara’nın kalbinde, kültür ve sanatın başkenti olma iddiası ile çalışmalarımızı hayata geçirirken, dost ve kardeş ülkelerin temsilcileriyle Ankara’daki büyükelçiliklerle ortak kültürel etkinliklerin sayısını ve niteliğini artırtma konusunda kararlıyız diye konuştu.

Konuşmaların ardından başlayan Festivalin ilk günü “Waste Land” adlı Brezilya filmi izleyicilerle buluştu. Festivalin ayrıntılı programına www.cankaya.bel.tr adresinden ulaşılabilir….