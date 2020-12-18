2 ton sahte içki ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize ile Mücadele ekipleri; Bahçelievler’de (İ.K.) isimli bir şüpheli tarafından sahte içki satışının yapıldığı bilgisi aldı. Ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi. Depoda yapılan aramalarda paketlenmiş dağıtıma hazır vaziyette toplam 2 ton sahte bandrollü ve bandrolsüz içki ele geçirildi. Yakalanan depo sahibi İ.K. gözaltına alındı. Depoya düzenlenen baskın kameralara saniye saniye yansıdı.
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