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2 ton sahte içki ele geçirildi

Bahçelievler’de jandarmanın düzenlediği operasyonda sahte bandrollü ve dağıtıma hazır paketlenmiş halde 2 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonda İ.K. isimli bir şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize ile Mücadele ekipleri; Bahçelievler’de (İ.K.) isimli bir şüpheli tarafından sahte içki satışının yapıldığı bilgisi aldı. Ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi. Depoda yapılan aramalarda paketlenmiş dağıtıma hazır vaziyette toplam 2 ton sahte bandrollü ve bandrolsüz içki ele geçirildi. Yakalanan depo sahibi İ.K. gözaltına alındı. Depoya düzenlenen baskın kameralara saniye saniye yansıdı.

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Editör
Etiketler: İstanbulSahte içki operasyonu
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