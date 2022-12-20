2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

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Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu sene 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. Bu sene vefatının 10’uncu yılı dolayısıyla Metin Erksan adına düzenlenen yarışmaya uluslararası ve ulusal düzeyde 619 film başvuru yaptı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, “Sanata-kültüre ve özellikle gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu yıl 2’nci kez seyircisiyle buluşan Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, yapılan kapanış töreniyle sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması 15-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Kısa film türüne destek vermek ve sinema profesyonelleriyle seyirciyi buluşturmak amacıyla yola çıkan yarışmaya, bu yıl 47 ülkeden toplam 619 film katıldı. Yarışmanın finali Atlas 1948 Sineması’nda yapıldı.

“FESTİVALİMİZİ BU SENE METİN ERKSAN ANISINA DÜZENLEYİP KENDİSİNİ RAHMETLE ANDIK”

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Yarışmanın kapanış programında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, sanata ve kültüre yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Sultanbeyli’nin marka çalışmalarla adının eşleştiğini ifade eden Başkan Keskin, “Sultanbeyli’de kültür sanat alanında çok sayıda güzel proje ve etkinliği hayata geçirdik. Kitap fuarımız, şiir festivalimiz ve şimdi de kısa film yarışmamız artık geleneksel hale geldi. 2’nci Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın finalini Atlas 1948 Salonu’muzda gerçekleştiriyoruz. Finalde ödül alacak filmlerimizin yönetmenlerini ve oyuncularını tebrik ediyorum. Jüri başkanımız değerli Derviş Zaim Bey’e ve jüri heyetine teşekkür ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışı toplam 47 ülkeden 619 eser burada yarıştı. Jüri heyetimiz de büyük bir gayretle finalistlerimizi belirlemiş oldu. Birazdan salonumuzda finalistlerimiz açıklanacak. Festivalimizi bu sene Metin Erksan anısına düzenleyip kendisini rahmetle andık. Festival boyunca çeşitli söyleşilerimiz ve gösterilerimiz oldu, final gecesiyle yarışmamızı sonlandıracağız. Sedat Anar konseriyle de akşamımızı tamamlamış olacağız” dedi.

METİN ERKSAN’I HÜLYA KOÇYİĞİT ANLATTI

Kısa film yarışması kapsamında bu sene çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde bulunan Yeşilçam Sineması’nda “Vefatının 10. Yılında Metin Erksan” temalı bir panel gerçekleştirildi. Panelde Suat Köçer moderatörlüğünde ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit ve Prof. Dr. Şükrü Sim, Metin Erksan’ı anlattı.

İLK GÖSTERİM 15 ARALIK’TA SULTANBEYLİ’DE YAPILDI

2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın ilk film gösterimleri, 15 Aralık’ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde bulunan Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Ulusal yarışma seçkileri burada sinemaseverlerle buluştu. Aynı gün usta yönetmenin vefatının 10’uncu yılı nedeniyle belirlenen Metin Erksan Ulusal Kısa Film Seçkisi’nde yer alan Kumru Karataş’ın “Körfez”, Emir Külal Haznevi’nin “Yüksek İrtifa ya da Şeylerin Tuhaflığı” ve Ebubekir Sefa Akbulut’un “İkilem” filmlerinin de gösterimi yapıldı. Film gösterimlerinin ardından moderatörlüğünü sinema yazarı Suat Köçer’in yaptığı bir söyleşi de düzenlendi. Söyleşide oyuncu ve ressam Haydar Şişman, sinemanın dünü ve bugünü üzerine sohbet gerçekleştirdi.

FİLM EKİPLERİYLE SÖYLEŞİLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kısa film yarışması kapsamında 16 Aralık Cuma ve 17 Aralık Cumartesi günü de AKM Yeşilçam Sineması’nda etkinlikler düzenlendi. Burada yapılan etkinlikler çerçevesinde yarışmaya katılan filmler sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Film gösterimlerinin ardından yönetmen Elçin Musaoğlu, sinema tecrübelerini katılımcılara aktardı.

BİRİNCİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Festivalin son gününde düzenlenen ödül töreni ile 2. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın ulusal kategoride en iyi 1. Filmi Volkan Güney Eker’in yönetmenliğini üstlendiği “Larva” oldu. Aynı kategoride Özgür Can Uzunyaşa’nın yönettiği “Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada” filmi ikinci olurken, Zahid Çetinkaya’nın “Fraktal: Para Adam” filmi üçüncü oldu. Bu sene Metin Erksan anısına jüri özel ödülünü ise Ali Cabbar’ın yönettiği “Bahçeler Put Kesildi” filmi aldı. Uluslararası kategoride birinci ise bu sene Macaristan’dan yarışmaya katılan yönetmen Peter Bogyo’nun “The Pattern” filmi oldu. Sinemaya katkı sunan Ayşen İnci, Tuncay Akça ve İsmail Karadaş’a yarışmanın onur ödülleri takdim edilirken; Mehmet Emin Kadıhan, Cemil Nazlı ve Nurdan Albamya ile TRT 12 Punto ve sadibey.com’a kısa filme destek ödülleri verildi.

Yarışmada en iyi görüntü yönetmeni ödülü “Cehennem Boş Tüm Şeytanlar Burada” filmiyle Ahmed Hamdi Eren, en iyi kurgu ödülünü “Happy Anyway” filmiyle Ahmet Serdar Karaca, en iyi müzik ödülünü ise “Aynı Gecenin Laciverti” filmiyle Oğuz Özdoğan aldı. En iyi kadın oyuncu kategorisinde bu sene iki filme ödül verildi. “Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada” filmiyle Öykü Su Özyürek, “Göl Kenarı” filmiyle Rugül Serbest’e en iyi kadın oyuncu ödülleri verildi. En iyi erkek oyuncu ödülünü ise “Fraktal: Para Adam” filmindeki oyunculuğuyla Baki Çiftçi aldı.

“FESTİVALLERİN DEVAMI GELSİN, DİĞER BELEDİYELERE DE ÖRNEK OLUNSUN”

Festivalde Onur Ödülü’ne layık görülen oyuncu Ayşen İnci, “Bu tür festivallere sevgi ve heyecanla yaklaşıyorum; bunu yapan birkaç belediye var onları da tebrik ediyorum. Sanata değer vermeleri çok güzel. Ben de bu gece onur ödülü alacağım onun için de ayrıca mutluyum. Festivallerin devamı gelsin, diğer belediyelere de örnek olunsun. Şimdiden kazanan herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

İnci, sinema ve tiyatro ile ilgilenenlere ise sabırlı olmalarını, çalışmalarını, araştırmalarını, okumalarını, izlemelerini, gözlemlemelerini ve disiplini olmalarını tavsiye etti.

Uzun yıllardır ses operatörlüğü yapan ve meslek hayatı boyunca birçok önemli filmde imzası olan İsmail Karadaş ise onur ödülü aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Kısa filmler genellikle devamında uzun metrajlı filmleri getirir. Bunlar öğrencilik filmleridir; bir belediye tarafından desteklenmesi çok keyif verici” dedi.

Emmy ödüllü Macaristanlı oyuncu Marina Gera ise “Öncelikle burada bulunduğum için çok mutlu ve minnettar olduğumu belirtmek istiyorum çünkü İstanbul’a ilk kez geliyorum. Birçok mükemmel kısa film izledik, jüri üyelerinden biri olduğum için de çok memnunum. Ayrıca çok mükemmel Türk film yönetmenleri ve yapımcısıyla da tanıştım” ifadelerini kullandı.