2 ölümlü otoyol gişesindeki kaza, güvenlik kamerasında

Burhan CEYHAN/ AYDIN (DHA)- AYDIN’ın Efeler ilçesinde otoyol gişelerinde yaşanan ve 2 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya, başka bir otomobilin neden olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, gişeye yanaşan otomobil, diğer otomobilin sıkıştırması sonucu beton bariyere çarpıyor.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Aydın- İzmir Otoyolu Gişeleri’nde meydana geldi. Aydın’dan İzmir yönüne giden Ali İlkimen (46) yönetimindeki 20 HA 949 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, otoyol gişelerine çarptı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü ile Havva Ovacıklı (66), kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Ovacıklı (66) ve Davut Özkan (44) ise hastanede tedavi altına alındı.

AYNI GİŞEYE GİRİNCE KAZAYA NEDEN OLUNCA KAÇTI

Polis kazanın ardından otoyol gişelerindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden ölen Ali İlkimen’in kullandığı 20 HA 949 plakalı otomobili gişeye yanaştığı sırada yan taraftan gelen 09 ACV 15 plakalı otomobilin sıkıştırdığı, kazanın da bu nedenle meydana geldiği belirlendi. Kazaya neden olan otomobilin kısa süre durduktan sonra İzmir yönüne doğru gittiği tespit edildi. Polis, plakası tespit edilen otomobilin sürücüsü O.B.’yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI