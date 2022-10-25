2 milyon metrekarelik çiftlikte hem eğitim hem üretim  

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Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde öğrencilere uygulamalı eğitimin yanı sıra, öğretim üyelerine hayvanlar üzerine araştırma yapma imkanı sunuluyor. Çoğunluğu manda olmak üzere 200 kadar büyükbaş, 1000 civarında koyun ve 4 de atın bulunduğu 2 milyon metrekarelik çiftlik, alanında Türkiye’nin en büyüğü.

AKÜ Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde hayvancılık üzerine önemli araştırmalar yapılıyor. Yaklaşık 2 milyon metrekare üzerine kurulu çiftlikte manda da yetiştiriliyor. Manda sütünden elde edilen manda kaymağı ve manda yoğurdu fakülte bünyesindeki tesiste üretilerek, bölge halkı ve kenti ziyarete gelenlere satılıyor. Hem öğrencilerin uygulamalı eğitim alabildiği hem de öğretim üyelerinin araştırmalarını yürütebildiği çiftlikte mandanın yanı sıra inek, koyun ve at da bulunuyor.

‘KENDİ YEMİMİZİ KENDİMİZ ÜRETİYORUZ’

AKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Civelek, “Veteriner Fakültemiz Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Türkiye’nin bu alandaki en büyük çiftliği. Bu açıdan da mutluyuz. Tabii ana hedefi hem araştırma hem de öğrenci uygulama imkanı sağlama. İçeride 126’sı manda olmak üzere 200 kadar büyükbaş, aşağı yukarı 1000 civarında koyun, 4 at hayvan varlığımız bulunmakta. Düşünün, bu büyüklükteki bir çiftlikte biz kendi yemimizi kendimiz yapıyoruz, üretiyoruz. Uygulama imkanının ne olabileceğini ne kapasitede olabileceğini siz düşünün” dedi.

‘MANDA KAYMAĞI VE MANDA YOĞURDU ÜRETİYORUZ’

Bir yandan araştırmaların, diğer yandan öğrenci eğitimlerinin sürdürüldüğünü aktaran Prof. Dr. Civelek, “Biz buradan elde ettiğimiz manda sütüyle butik olarak ‘Amanda’ markası adı altında yine fakültemizin süt ve süt ürünleri üretim tesisinde çok özel, yüzde 100 manda kaymağı ve manda yoğurdu üretiyoruz. Bunu yine şehir merkezinde açmış olduğumuz ve perakende satış vergi levhamızı da almış olduğumuz bir merkezimizde vatandaşımızın beğenisine sunuyoruz. Hem öğrenci eğitim yapıyor hem vatandaş burada üretilen süt ürünlerinin tadına bakıyor” diye konuştu.

‘FAKÜLTEMİZİN ULUSAL AKREDİTASYONUNU SAĞLADIK’

Fakültede ve çiftlikte çok ciddi araştırmaların yürütüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Civelek, şöyle konuştu:

“Örneğin bir Anadolu Manda Barınağı projesi verdik, ıslah amaçlı. Bu ırka sahip çıkmamız gerekiyordu. Bu da yine desteklendi. Önümüzdeki süreçte tahmin ediyorum, inşası başlayacak. Halihazırda rektörlüğümüz koyun barınağı yapıyor. Tarım Bakanlığı ile bir protokol kapsamında çok ciddi koyun varlığını üniversitemize aktardık. Tabii ki kısa süre önce de VEDEK dediğimiz fakültemizin ulusal akreditasyonunu sağladık. Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi eğitimde kaliteyi bir nevi tescillemiş oldu.”

2 MİLYON METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULU

AKÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Müdürü Durmuş Fatih Başer de çiftliğin 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu olduğunu dile getirdi. Çiftliğin bir bölümünü hayvanların yemini üretmek için kullandıklarını söyleyen Başer, kalan alanlarda da hayvan yetiştiriciliği yaptıklarını ifade etti. Çiftlikte 1000-1100 civarında küçükbaş barındığını belirten Başer, 200’e yakın da manda ve sığır olduğunu anlattı. Manda sütlerinden manda kaymağı üretildiğini aktaran Başer, koyunlar ve mandaların hem öğrencilerin eğitimi ve uygulamalar için hem de öğretim üyelerinin araştırmaları için kullanıldığını anlattı. (DHA)

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