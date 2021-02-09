2 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kuyumcu, polise teslim oldu

Cemal YILDIRIM/ AYDIN (DHA)- AYDIN’ın Efeler ilçesinde, müşterilerinden topladığı 2 milyon liralık para ve altınlarla ortadan kaybolduğu öne sürülen kuyumcu E.A., bir hafta sonra polise teslim oldu. Yarın adliyeye sevk edilecek E.A.’nın poliste ifade vermek istemediği, hakim karşısında konuşacağını söylediği öğrenildi.

Müşterilerinden aldığı altınları para karşılığı saklayan kuyumcu E.A., Hükümet Bulvarı’ndaki dükkanını 2 gün boyunca açmayınca, müşterileri, E.A.’yı telefonla aradı ancak ulaşamadı. Aradan geçen 1 haftaya rağmen dükkanını açmayan E.A.’dan haber alamayan müşterileri dolandırıldıkları gerekçesiyle polise giderek şikayetçi oldu. 12 kişinin şikayeti üzerine polis, E.A.’nın eşi P.A. ve kayınpederinin gözetiminde kuyumcu dükkanına girdi. Dükkandaki altınlar sayılarak, kayıt altına alındı. Polis tarafından aranan E.A.’nın, bugün Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, teslim olduğu öğrenildi. Emniyette ifade vermek istemeyen E.A.’nın hakim karşısında konuşacağını söylediği öğrenildi. E.A.’nın yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA)

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