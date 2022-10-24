2 liselinin öldüğü kazada skutere çarpan sürücü tutuklandı (2)

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ADA’NIN MEZARINA KARANFİLLER BIRAKILDI

Antalya’da 22 Ekim akşamı Portakal Çiçeği Caddesi’ndeki kazada hayatını kaybeden 2 gençten Ada Kayahan’ın dün Manavgat’ın Ahmetler Mahallesi mezarlığına defni sonrası evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Anne Sevim, baba Murat Kayahan taziyeleri kabul etti. Ada Kayahan’ın okul arkadaşları ve sevenleri taziye çadırında aileye baş sağlığı diledikten sonra mezarı ziyaret etti. Ada Kayahan’ın mezarını ziyaret edenler, kırmızı ve beyaz karanfil bıraktı. Taziye çadırında kızının ölümü sonrası üzüntüsünü anlatan Murat Kayahan, yaşadıklarını ifade edecek kelime bulamadığını belirterek, “Yavrumuzu kendi elimizle toprağa verdik. Çok zor. Bu acıyı yaşayan bilir” dedi.

‘BUNLAR İKİ AYAKLI CENAZE ARACI GİBİ’

Skuter kullanımına yönelik önlem alınmasını isteyen Kayahan, “Biz bu acıyı yaşıyoruz, başka insanlar yaşamamalı. Skuterlere kanuni kısıtlama getirilmeli. Motosiklet bile caddede giderken polisler durduruyor, kaskını, ehliyetini soruyor. Motosikletlerin ruhsatı var, plakası var ama bunlar 2 ayaklı cenaze araçları gibi. İnsanlar hayatını kaybediyor. Bunlara ulaşım o kadar kolay ki, her direkte bir tane takılı var. İnsanlar çok basit şifrelerle alıyor, gidiyor. Ama alanlar bunları kullanabilecek yetkinlikte mi veya o an fiziki olarak buna uygun mu? Hiçbir kısıtlama yok” diye konuştu. (DHA)

Mithat ABAKAN- Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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