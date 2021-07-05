2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Güney ilçesinde, gece farı yanmayan motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Güney-Ulubey kavşağında meydana geldi. Halil Akgün (42) yönetimindeki 20 TE 233 plakalı otomobil kavşakta dönüş için manevra yaparken, Ulubey ilçesi yönünden gelen Kıvanç Alapan’ın (24) kullandığı farı yanmayan plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kasksız motosiklet sürücüsü Alapan ile arkasındaki Yasin Yakapınarlı (23) yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü Alapan ile arkasındaki Yakapınarlı ambulansla Buldan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kavşağa girişi, motosiklet ile çarpışması ve 2 kişinin yere savrulması yer alıyor. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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