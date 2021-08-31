2 kişinin öldüğü kaza kamerada

Mehmet Emin COŞKUNDERE/TERME (Samsun), (DHA)- SAMSUN’da otomobilin çarptığı hafif ticari araçtaki Hayati Çelebi (84) ve Recep Güneş’in (65) öldüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Terme ilçesi Sakarlı mevkisinde meydana geldi. Hasan D. yönetimindeki Bulgaristan plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak isteyen Hayati Çelebi yönetimindeki 55 KB 337 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan hafif ticari araçta bulunan Çelebi yaşamını yitirdi, Recep Güneş ile diğer araç sürücüsü Hasan D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Güneş de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hasan D.’nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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