2 katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’nın merkez Menteşe ilçesinde, 2 katlı boş ev, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Dere Sokak’ta Raşit Taşkıran’a ait 2 katlı müstakil boş evde, saat 13.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine adrese gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile orman ekipleri, yangına müdahale etti. Mahalleyi duman altında bırakan yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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