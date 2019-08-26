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      2. Karia, Karialılar ve Mylasa sempozyumu

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      Bu yıl 12’incisi 23 / 24 Ağustos’ta Milas’ta, Milashan Otel’de yapılan Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu’nun ana teması Karia’nın kültleri olarak belirlendi.
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Yazarlar

2. Karia, Karialılar ve Mylasa sempozyumu

Yahya Aksoy
Yahya Aksoy

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Bu yıl 12’incisi 23 / 24 Ağustos’ta Milas’ta, Milashan Otel’de yapılan Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu’nun ana teması Karia’nın kültleri olarak belirlendi. Sempozyum bu yıl, Burgaz Kazısı Başkanı Prof. Dr. Numan Tuna ve Halikarnassos üzerine çalışmalarıyla bilinen Danimarkalı arkeolog Prof. Dr. Poul Pedersen’in onuruna düzenleniyor.

Bu yıl Karia’nın kutsallarını konu edinen sempozyumda Türk, İtalyan, Danimarkalı, Belçikalı, Fransız, Alman ve İsviçreli ve ABD’den arkeologlar bildiriler sunacaklar.

Birinci Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu 23 / 24 Ağustos Cuma ve Cumartesi günleri Milas’ta, Milashan Otelde yapılacak. Bu yıl, Datça’nın Burgaz Kazısı Başkanı Prof. Dr. Numan Tuna ile yıllarca Halikarnassos üzerine çalışmaları olan Danimarkalı arkeolog Prof. Dr. Poul Pedersen onuruna yapılmakta.. Cuma ve Cumartesi günleri saat 10.00’da başlayacak sempozyumda Türkiye’nin birçok üniversiteden arkeolog ve kazı başkanlarının yanısıra, İtalya, Danimarka, Belçika, Fransa, Almanya, İsviçre ve ABD’nin dünyaca ünlü üniversitelerinden arkeologlar her iki günde toplam 23 bildiri sunacaklar.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası, TMMOB Mimarlar Odası Milas Temsilciliği ve İMİ Kolejinin işbirliği ve desteğiyle, gazeteci Olcay Akdeniz’in organizasyonu ile düzenlenen 12. Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu’nda bu yıl ana tema “Karia’nın Kültleri” olarak belirlendi. Sempozyumda sunulacak bildirilerde Karia’da kutsal sayılan imgeler, objeler ve inançlar konusu işlenecek. Osman Hamdi Bey’in başlattığı “yer altı,su,gök ve hava tanrıçası ünlü HEKATE” tapınaklalrının bulunduğu Lagina kazılarında en değerli çalışmalara imzasını atan Prof.Dr. Ahmet Feti Tırpan ‘ın bildirisi büyük ilgi ile karşılandı.

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Sempozyuma katılan bilim adamları ve diğer katılımcılar bu bölgeye yaapılan ziyarete katıldılar.Heyecan verici, mersakları giderici ve tarihin geçmişine ışık tutan bu tür geziler çok yararlı olmakta. Kalifornia Üniversitesii-Santa Barbara/CA/ABD, Mimarlık tarihi ve klasik arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Fikret Yegül’ün, “Sardes Artemis Tapınağı: Artemis,Kybele ve İmparatorluk Kültü Ayıran ve örtüşen Kültlerin Şekillendirdiği Sıra dışı Bir Kutsal Yer” başlıklı bildirisi heyecan, merak, ilgi ve takdirle izlendi.

Doç.Dr.Olivier Can Henry (Labraunda Kazısı Başkanı)’nın sunduğu “Labraunda Tanrıları” bidirisi ve film gösterimi çok ilgi çekici bulundu. Her biri birbirinden güzel, önemli ve bilgi verici sunumları çok sayıda müzeci, öğrenci, öğretim üyesi arkeoloğ ve mimar izledi, yararlandı. Bu anlamlı etkinliğin daha nice yıllar her yıl devam edeceği bildirilince büyük mutluluk ve sevnç yarattı. Tarihi bilgiler bireyi ve toplumu bilince ulaştırır. Üzerinde yaşadığımız toprakları tanımalıyız.

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Yahya Aksoy
Yahya Aksoyhttps://sonsoz.com.tr

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