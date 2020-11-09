2 kardeşin öldüğü bıçaklı kavgaya karışan 4 şüpheli, İHA destekli operasyonla yakalandı

Orhan AŞAN/VAN (DHA)- VAN’ın Erciş ilçesinde para meselesinden çıkan ve Metin Ayata (29) ile kardeşi Emrullah Ayata’nın (26) ölümü,1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya karışan 4 şüpheli, İnsansız Hava Aracı (İHA) desteği ile düzenlenen operasyonla yakalandı.

Erciş ilçesinde 4 Kasım günü para meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2’si kardeş 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralı kardeşler Metin Ayata ve Emrullah Ayata, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. 1 yaralı ise tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatan Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Saklandıkları adresleri saptanan şüphelilere yönelik Polis Özel Harekât ve jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Havacılık Şubesi Müdürlüğü’ne bağlı İHA’ların da kullanıldığı operasyonda isimleri açıklanmayan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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