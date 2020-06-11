VAN’ın Çatak ile Siirt’in Pervari ilçeleri arasındaki Belbuka bölgesinde, PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçinin şehit olmasının ardından bölgede başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Çatak-Pervari karayolunun 25’inci kilometresindeki Narlı ile Övecek mahallelerinin yakınındaki dağlık Belbuka Yaylası bölgesinde yol çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracı, Çatak ilçe merkezine gelirken, PKK?lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, işçiler Murat Yağdıran ile Emrah Baran şehit olurken, 8 işçi de yaralandı. Şehitler törenle son yolculuklarına uğurlandı, yaralıların hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Saldırının ardından bölgede başlatılan operasyonlar devam ediyor. Güvenlik güçleri, Çatak ilçesine 25 kilometre uzaklıkta, Kato Dağı eteklerinde patlayıcıyı tuzaklayan teröristleri arıyor. Güvenlik güçleri, araziyi karış karış tarıyor.

Durdurulan yol yapım çalışmasının da operasyonun tamamlanmasının ardından kaldığı yerden devam edeceği belirtildi. Çatak Belediye Başkanı Abdurahman Şeylan, hizmetlerin süreceğini belirterek, “Bölge, PKK’nın geçiş noktası olduğu için ve rahat gelip gidemeyecekleri için bu tür eylemleri yapmaya çalışıyorlar. Bu tür eylemler bizi yıldıramayacak. Biz yine hizmetimize devam edeceğiz. Hiç kimse bizi bu hizmetten vazgeçirmeyecek” dedi.

Terör saldırısı, bölge halkının da tepkisini çekti. Çatak?ta oturan Ceyhan Salçuk, saldırıyı nefretle kınadığını belirterek, “Saldırıyı nefretle kınıyorum. Allah yapanların yanına bırakmasın. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Kimse devletin yapacağı bu hizmetleri engelleyemez. Sonuna kadarda yapacaklar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her yere hakimdir. Gabar’dadır, Kato’dadır, Çatak’tadır” diye konuştu.