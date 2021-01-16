2 husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü, kendisini böyle savundu: Onların beni öldürmesinden korktum/ Ek fotoğraf

Ana Sayfa Güncel Haberler 2 husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü, kendisini böyle savundu: Onların beni öldürmesinden korktum/...
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