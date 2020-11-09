2 gündür sokakta duran şüpheli valizler fünyeyle patlatıldı

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) – SİVAS’ta bir apartmanın girişine 2 gün önce bırakılan 2 valiz fünye ile patlatıldı. Kontrollü bir şekilde patlatılan valizlerden kıyafet çıkarken, sokakta her şeyden habersiz dolaşan bir kedinin patlama sırasındaki korkusu kameraya yansıdı.

Olay saat 10.30 sularında Yüceyurt Mahallesi, Hastaneler Caddesi üzerinde yaşandı. Caddedeki bir apartmanın giriş kısmında bulunan çıkıntı içerisinde 2 gündür sahipsiz 2 valiz bulunduğunu gören bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği alarak caddeyi trafiğe kapattı. Caddeye gelen bomba imha uzmanı, şüpheli valizlere fünye bağladı. Bina girişinde doğalgaz boruları bulunması nedeni ile itfaiye ve gaz şirketinden de destek istendi. Bu sırada patlamanın yapılacağı binanın önündeki bir kediyi görevliler uzaklaştırdı. Mahalle sakinlerine polis hoparlöründen kontrollü patlama yapılacağı uyarısı yapılarak kimsenin korkmaması istendi. Olay yerine yakın bir noktada bulunan başka kedinin kontrollü patlatma esnasında korkarak kaçışı kameralara yansıdı. Patlamayla sarsılan kedi bir süre girdiği otomobilin altından çıkmadı. Polis ekiplerinin kontrol ettiği valizlerden kıyafet ve çeşitli evraklar çıktı. Valizlerin sahiplerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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